O grupo governista deve acertar para o próximo fim de semana (19 e 20) a vinda do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) para reforçar a campanha no Entorno do Distrito Federal, depois que ele se internou em São Paulo para tratamento de pneumonia. A região que tem a segunda maior densidade eleitoral do Estado - só perde para a Região Metropolitana de Goiânia - é vista como estratégica para tentar garantir a vitória do governador Daniel Vilela (MDB) no primeiro turno.\nDaniel e a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), candidata ao Senado, vão manter a agenda de carreatas nas cidades do Entorno neste sábado (12), mesmo sem Caiado, que deve receber alta no domingo (13).\nO ex-governador, que disputa a Presidência da República, divulgou vídeo nas redes sociais na sexta-feira (11) em que diz estar se recuperando bem e pede que Gracinha retorne a Goiás para as atividades de campanha. A ex-primeira-dama chegou no meio da tarde, a tempo de participar de carreatas em Goianésia e Jaraguá.