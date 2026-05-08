A base aliada ao prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal de Goiânia decidiu recuar da estratégia de apresentar um requerimento para avocar os projetos do Executivo tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.\nEm meio ao entrevero do colegiado com a Prefeitura, o plano foi descartado depois de diálogos e acertos entre o líder do Paço, Wellington Bessa (Mobiliza), a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez, e o presidente da CCJ, Luan Alves (MDB), em conversas que se estenderam ao longo da manhã desta quinta-feira (7).\nPrevaleceu o entendimento, na conclusão das tratativas, de que as propostas deverão seguir o “rito legislativo normal”. Assim, o plano da ofensiva para acelerar a análise dos projetos do Paço foi frustrado pela segunda vez, já que, na semana passada, como mostrou o Giro, o líder do governo chegou a ter em mãos um pedido para avocar o Programa de Autonomia Financeira às Unidades de Saúde (Pafus) na CCJ - que não chegou a ser apresentado.