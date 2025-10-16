Em decisão extremamente incomum, o plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) rejeitou de forma preliminar o projeto que buscava revogar a lei estadual que autorizou a celebração de parceria do governo com o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag). A proposta recebeu apenas quatro votos favoráveis ao início da tramitação e encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), enquanto os 23 deputados governistas votaram para o arquivamento da proposta.\nO trâmite previsto pelo regimento interno da Casa prevê a votação preliminar em plenário de todos os projetos apresentados, mas a avaliação é tratada como processo meramente protocolar e os posicionamentos sobre o mérito das matérias e até arquivamento ocorrem, na ampla maioria dos casos, nas comissões. Desta vez, no entanto, houve esforço da base do governador Ronaldo Caiado (UB) para impedir a análise do texto.