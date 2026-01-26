A cúpula do governo estadual iniciou 2026 com a tentativa de dirimir dificuldades internas para a disputa das eleições estaduais, marcadas para 4 de outubro, e em meio ao acúmulo de interesses de diferentes grupos políticos e lideranças ligados ao Palácio das Esmeraldas. Enquanto Ronaldo Caiado (UB) intensificou a busca pela aliança com o PL, que poderia arrefecer algumas das cobranças por espaços, o vice e pré-candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), passou a ouvir as demandas dos aliados e aventar alternativas para atendimento sem correr o risco de perder apoiadores.\nCom a força do caiadismo, acumulada ao longo dos dois mandatos com eleições no primeiro turno e altos índices de popularidade, a ocupação de duas das quatro vagas na chapa majoritária para a corrida deste ano segue atrelada diretamente a nomes escolhidos pelo governador, com o próprio Daniel ao Executivo e a primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), em um dos postos ao Senado. Os aliados, então, articulam pela candidatura a vice-governador e a segunda vaga de senador.