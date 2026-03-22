Deputados estaduais da base aliada ao governo estadual esperam avanços na montagem de chapas para a disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nos últimos 12 dias da janela partidária. Os parlamentares apontam cenário mais difícil para a busca pela reeleição e cobram engajamento do Palácio das Esmeraldas na formação das listas nos principais partidos do grupo.\nA expectativa de governistas ouvidos pela reportagem é de que o trabalho encontre avanço efetivo nesta semana, com a definição dos principais nomes de cada legenda, para que restem apenas “detalhes” a serem acertados nos últimos dias do prazo de filiações de pré-candidatos, até 3 de abril. Os deputados apontam que, até agora, não houve contribuição suficiente da máquina governista para reforçar as listas, com lideranças regionais e integrantes da estrutura que devem se desincompatibilizar dos cargos.