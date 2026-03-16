Sorriso amarelo -Com energia apenas de geradores no local, a ordem de falas foi interrompida quatro vezes por causa de interrupções, logo antes dos principais discursos. Uma das paralisações durou cerca de 10 minutos e cada corte foi ocupado com pausas para fotos, em meio a risadas constrangidas no palco.
Momento - As quedas de energia ocorreram logo depois da chegada do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP) e antes do discurso da primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB).
Forasteira, não! - Gracinha recebeu os aplausos após a apresentação andando pelo palco estendendo a bandeira de Goiás nas costas e, ao discursar, amarrou o símbolo na cintura, ficando assim até o fim do encontro. "Com honra, eu carrego essa bandeira no meu peito e no meu ombro", disse a baiana nas primeiras palavras.