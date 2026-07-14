O líder do governo na Câmara Municipal de Goiânia, Wellington Bessa (Mobiliza), afirmou ao POPULAR nesta segunda-feira (13) que a decisão de deixar o cargo de liderança do Paço deve ficar para agosto, após o retorno do recesso parlamentar.\nEle disse que a conversa com o prefeito Sandro Mabel (UB) será feita na esteira das definições relacionadas à pré-campanha. Bessa é pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.\n“Essa conversa eu vou ter com ele (Mabel) em agosto, no retorno das atividades parlamentares. E vai depender, óbvio, do volume de trabalhos e projetos que a gente vai poder desenvolver. Até passando o período de pré-campanha, verificando essa questão”, afirmou.\nVereador pode ter mandato de suplente sem renúncia\nBessa vai discutir troca de liderança do Paço na Câmara com Mabel