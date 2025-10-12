O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, está recebendo radioterapia para o câncer de próstata diagnosticado em maio, informou um porta-voz dele neste sábado (11).\nComo parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente em radioterapia e tratamento hormonal", disse o porta-voz.\nBiden, que completa 83 anos no próximo mês, passou em setembro por um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs para remover células cancerígenas da pele.\nQuando recebeu o diagnóstico da doença, o escritório do ex-presidente afirmou que o câncer já havia se espalhado para os ossos. O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação.\nO câncer de Biden é "caracterizado por uma pontuação de Gleason de 9 com metástase óssea", segundo o comunicado. A escala de Gleason varia de 1 a 10, sendo 10 os tumores de pior prognóstico.