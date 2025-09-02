Os blocos parlamentares na Câmara Municipal de Goiânia concluíram, nesta terça-feira (2), as indicações restantes para a Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital.\nO Bloco Governança - formado por Ronilson Reis (SD), Wellington Bessa (DC), Isaías Ribeiro (Republicanos) e Markim Goyá (PRD) - indicou Ronilson Reis.\nJá o Bloco Liderança - composto por Sanches da Federal (PP), Heyler Leão (PP), Dr. Gustavo (Agir) e William do Armazém (PRTB) - escolheu Sanches da Federal.\nO Bloco Forte, que tem Sargento Novandir (MDB), Henrique Alves (MDB), Anselmo Pereira (MDB) e Thialu Guiotti (Avante), designou Thialu Guiotti.\nPor fim, o Bloco Goiânia, integrado por Juarez Lopes (PDT), Rose Cruvinel (UB), Tião Peixoto (PSDB) e Léia Klébia (Podemos), definiu Juarez Lopes como seu representante na comissão.