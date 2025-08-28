O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), estabeleceu prazo de 24 horas, a partir da manhã desta quarta-feira (27), para que os vereadores definam a formação dos blocos partidários na Casa. A medida, que altera as bancadas e a representatividade no Legislativo, será decisiva para a composição da Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn.\nNos bastidores, a avaliação é de que a criação dos blocos deve assegurar maior presença da base do prefeito Sandro Mabel (UB) na comissão e amenizar os desgastes políticos, e que, com esse arranjo, o Paço já teria avançado na estratégia de assegurar maioria na CEI, aumentando as chances de indicar aliados na presidência e na relatoria dos trabalhos.\nA sessão ordinária desta quarta foi suspensa por mais de 30 minutos para uma reunião dos vereadores no gabinete da presidência, onde os parlamentares discutiram como seriam feitas as indicações e o prazo para a formalização dos blocos.