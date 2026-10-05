A boa avaliação tanto das gestões do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) quanto do governador Daniel Vilela (MDB), que assumiu o governo em março, foi o fator que mais favoreceu a reeleição do emedebista já no primeiro turno. É o que analisam os cientistas políticos Francisco Tavares e Pedro Pietrafesa, em entrevistas ao POPULAR, diante da polarização na disputa à presidente da República, com reflexos nos votos para o Legislativo.\n“Goiás indicou que, como vem acontecendo já há muitos anos, se não décadas, há um eleitorado muito cativo do espectro político da extrema direita e que, portanto, apoia candidatos desse espectro para o Senado, para a Presidência da República. Esse eleitorado fez uma inflexão apenas no que diz respeito às eleições para o governo do Estado, na medida em que havia uma gestão muito bem avaliada”, comenta Tavares.