Nos últimos dias, líderes e militantes bolsonaristas disseminaram em redes sociais teorias conspiratórias para defender a Ypê, empresa brasileira de produtos de higiene e limpeza, diante da decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de suspender lotes de produtos com risco de contaminação microbiológica.\nA teoria conspiratória propagada nas redes sociais é de que haveria uma ação coordenada dos técnicos da agência, em conluio com o governo Lula (PT), para derrubar uma empresa associada ao bolsonarismo.\nReplicaram essa narrativa nomes como a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Mario Frias (PL-SP), o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e o dono da Havan, Luciano Hang.