Ato bolsonarista pede saída de Moraes e Lula, na Praça Tamandaré (Fábio Lima/O Popular)\nAto realizado pela direção estadual do Partido Liberal (PL) em Goiás marcou nesta segunda-feira (07) a associação da campanha ao governo estadual com as pautas nacionais da base de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação reuniu bolsonaristas e candidatos aliados na Praça Tamandaré, em Goiânia, de forma paralela aos desfiles do 7 de Setembro.\nO evento contou com mobilização das principais lideranças da direita no estado pelas redes sociais, principalmente os candidatos ao governo, senador Wilder Morais, e ao Senado, o deputado federal Gustavo Gayer (ambos do PL). Os dois discursaram logo no início do ato, já que precisaram deixar o local antes do encerramento para se deslocar a tempo de chegarem na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ocorre, a partir das 15h, o protesto convocado pelo senador e candidato a presidente, Flávio Bolsonaro.