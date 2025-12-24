O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou na manhã desta quarta-feira (24) a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, rumo ao hospital DF Star, onde ficará internado para uma cirurgia no dia do Natal (25).\nO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização do procedimento para correção de hérnia inguinal bilateral na última sexta-feira (19) e concordou com a data solicitada pela defesa do ex-presidente nesta terça-feira (23).\nDefesa de Bolsonaro pede a Moraes que ex-presidente seja operado no Natal\nCâmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem\nHérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha.