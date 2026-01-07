O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que Jair Bolsonaro (PL) passe nesta quarta-feira (7) por exames médicos no hospital DF Star, em Brasília.\nO ex-presidente deixou a Superintendência da PF em Brasília, onde está preso, no final da manhã desta quarta.\nNa terça (6), o magistrado havia negado pedido de transferência imediata do ex-presidente para um hospital. Segundo a defesa, Bolsonaro sofreu uma queda na Superintendência da PF, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado.\nEle recebeu o aval para fazer tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e eletroencefalograma.\nSegundo a decisão, o transporte de Bolsonaro deverá ser feito pela Polícia Federal "de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital".