O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido neste sábado (27), no hospital DF Star, em Brasília, a um procedimento médico para controlar suas crises de soluço. A intervenção durou entre 45 minutos e 1 hora.\nDe acordo com a equipe médica, foi feito o bloqueio do nervo frênico, ou seja, a aplicação de anestésico e corticoide em um nervo do diafragma, próximo a cervical, do lado direito. O planejamento é observar a evolução do quadro e repetir o procedimento no lado esquerdo na próxima segunda-feira (29).\n"Ontem [sexta], ele teve uma crise de soluço muito prolongada, inclusive mais forte, o que incomodou profundamente para dormir, hoje [sábado] ele já acordou abatido", afirmou o médico cardiologista Brasil Ramos Caiado.\nBolsonaro passou bem por cirurgia, e novo procedimento contra soluços será avaliado, dizem médicos