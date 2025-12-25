O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao centro cirúrgico para passar por uma correção de hérnia inguinal bilateral na manhã desta quinta-feira (25). A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pouco depois das 9h15 da manhã.\nO procedimento, realizado no hospital DF Star, em Brasília, deverá durar cerca de quatro horas.\nBolsonaro deixa prisão para passar por cirurgia em hospital em Brasília\nBolsonaro passa por cirurgia para correção de hérnia\nHérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha. Bolsonaro foi internado um dia antes, na véspera do Natal, para passar por exames pré-operatórios, que confirmaram que o ex-presidente estava apto a ser operado.\nO político está cumprindo pena de prisão por tentativa de golpe de Estado e precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar temporariamente o cárcere, na Superintendência da Polícia Federal.