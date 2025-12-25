Jair Bolsonaro (PL) passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral nesta quinta-feira (25) sem intercorrências, segundo os médicos responsáveis pela operação. O procedimento ocorreu como previsto, e o ex-presidente deve ficar internado por um período de cinco a sete dias.\nEle tomou anestesia geral, já está acordado, esta no quarto, inclusive", afirmou o cirurgião Cláudio Birolini. "Agora, nesses próximos dias, os cuidados serão voltados para analgesia, fisioterapia e profilaxia de tromboembolismo venoso."\nNa próxima segunda-feira (29), os médicos vão avaliar se Bolsonaro deve ser submetido a um novo procedimento, desta vez para amenizar as crises de soluço pelas quais o ex-presidente vem passando. Essa decisão pode prolongar o tempo de internação.\nMédicos avaliam procedimento anestésico para conter soluços de Bolsonaro