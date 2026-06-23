O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento nesta terça-feira (23) à Polícia Civil do Distrito Federal sobre a arma registrada em seu nome e apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz na semana passada.\nDe acordo com o advogado Paulo da Cunha Bueno, as declarações reafirmaram o que já havia sido dito pela defesa, sem acréscimos ou divergências. Na última quarta (17), a defesa do ex-presidente afirmou que ele pediu o conserto de uma pistola depois de ter constatado uma falha.\nO depoimento de Bolsonaro foi gravado em vídeo e durou cerca de cinco minutos, segundo Bueno.\nEm momento algum houve intuito de descumprir qualquer determinação legal, sendo certo que se trata de episódio criminalmente acromático. Aguardamos que o inquérito, em trâmite na Polícia Civil do Distrito Federal, seja, em breve, arquivado", afirmou o advogado em nota publicada no X (antigo Twitter).