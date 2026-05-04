O ex-presidente Jair Bolsonaro, 71, teve alta hospitalar nesta segunda-feira (4) depois de ser submetido a uma cirurgia no ombro direito na última semana. Ele deixou o hospital onde estava em Brasília nesta tarde e, com isso, deverá retornar à prisão domiciliar.\nEm entrevista a jornalistas, o ortopedista Alexandre Firmino Paniago, responsável pelo procedimento, afirmou que Bolsonaro usará uma tipóia durante seis semanas e fará fisioterapia para se recuperar.\nA gente vai dar alta pra ele, na verdade, entre seis e nove meses", afirmou o médico.\nEntenda a cirurgia no ombro pela qual passou Bolsonaro\nTécnica de enfermagem acusa Magno Malta de agressão em hospital, e senador nega\nFim da escala 6x1: O que falta para aprovar a mudança? Quem será afetado? Tire 15 dúvidas\nA cirurgia no ombro do ex-presidente foi realizada na última sexta-feira (1). Em prisão domiciliar desde março, Bolsonaro precisou de autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para ser submetido ao procedimento.