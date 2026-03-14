O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde sexta-feira (13) após passar mal na Papudinha, apreesentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios, de acordo com boletim médico divulgado na tarde deste sábado.\nBolsonaro permanece na UTI do hospita DF Star para tratar um quadro de pneumonia bacteriana bilateral, causada por broncoaspiração.\n"[O ex-presidente] Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o boletim, assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. e Allisson B. Barcelos Borges.