O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a primeira noite detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, com episódios de soluço e sem contato com outros presos. Ele foi transferido para a unidade na tarde desta quinta-feira (15).\nSegundo informações obtidas pela Folha, até a manhã desta sexta-feira (16) o ex-presidente não havia apresentado queixas.\nO ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques, que também cumprem pena pela trama golpista, dividem outra unidade semelhante no local, mas também não tiveram contato com Bolsonaro.\nMoraes transfere Bolsonaro da sede da PF para 'Papudinha'\nPesquisa Quaest mostra Caiado estagnado e sem apoio de bolsonaristas\nDefesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar após queda e diz que não se pode contar com 'sorte'