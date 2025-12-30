O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, passará nesta terça-feira (30) por um novo procedimento após voltar a apresentar soluços pela manhã, afirmou sua esposa, Michelle Bolsonaro\nO ex-presidente já havia sido submetido a dois procedimentos cirúrgicos para tratar desta crise. No entanto, os problemas voltaram por volta de 10h da manhã e continuaram durante a tarde, afirmou Michelle em mensagem nas redes sociais. Por isso, ele passará pela nova intervenção.\n"A equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico [ponto que ele havia operado]. Ele acaba de ser encaminhado ao centro cirúrgico", escreveu, pouco antes das 15h desta terça.\nBolsonaro deve passar o Réveillon no hospital após procedimento contra soluços