"O Brasil não cabe no quintal de ninguém", disse o presidente Lula (PT) na ONU, nesta terça-feira (22), em discurso marcado por referências contrárias à interferência externa na América Latina. Sem mencionar nominalmente os Estados Unidos, o presidente falou reiteradamente sobre as ações do governo de Donald Trump.\nVoltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais", disse o brasileiro. "Diferenças ideológicas não devem ser obstáculo para integração entre vizinhos. A democracia está em xeque", seguiu, após mencionar interferências praticadas pela "maior potência militar do mundo", os EUA.\nLula mencionou as eleições do próximo dia 4, nas quais concorre a mais um mandato na Presidência e tem o senador Flávio Bolsonaro (PL) como seu maior adversário. Afirmou que o país terá uma votação transparente e competitiva.