O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) percorre as salas e os corredores do seu escritório político, no Setor Sul, em Goiânia, apontando para paredes, aparadores e estantes repletos de fotografias e pinturas que perpassam fatos de sua trajetória política nas últimas quatro décadas.\nOs registros contemplam desde o início de tudo, quando ele fora vice-presidente, e depois presidente, do antigo PMDB Jovem e “carregador de pastas” na campanha de Henrique Santillo ao governo estadual, em 1986, pegando ainda os 20 anos mais recentes, durante seus quatro mandatos como governador de Goiás, e acabam desaguando em um totem que o reproduz, em tamanho real, tal como ele está hoje.\nNo boneco de papelão, Marconi aparece vestido com uma camiseta azul escuro que traz seu próprio nome ao centro e os dizeres “Tamo junto Goiás”, em referência ao slogan utilizado por sua campanha nas eleições de 2026. Aos 63 anos de idade, o tucano tenta voltar ao Palácio das Esmeraldas pela quinta vez, oito anos depois de encerrar seu último mandato.