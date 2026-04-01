O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), confirmou que a ausência do tradicional discurso da oposição na sessão solene de posse do governador ocorreu por decisão da direção da Casa. O deputado confirma que sequer solicitou que a minoria apresentasse um dos integrantes para realizar o discurso, mas a oferta foi feita à liderança do governo na Casa e falta de fala dos opositores se deu por conta do “ambiente festivo” para a posse de Daniel Vilela (MDB).\n“Conversei com o líder do governo, que sugeriu o nome do Amilton Filho. Não houve manifestação por parte da oposição e nós entendemos que o ambiente também era um ambiente festivo dando posse. Então, nós entendemos assim”, disse em entrevista. Na prática, houve discursos apenas do deputado governista Amilton Filho (MDB), além do próprio Peixoto, de Daniel e de Ronaldo Caiado (PSD).