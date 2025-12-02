O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), afirmou nesta segunda-feira (01) que não tem “nada contra” os nomes do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e do senador Wilder Morais (PL), que mantêm pré-candidaturas de oposição para a sucessão do governador Ronaldo Caiado (UB) em 2026. Apesar de garantir escolha de lado, com apoio ao vice-governador Daniel Vilela (MDB), o deputado estadual abordou a relação com ambos durante o programa Jackson Abrão Entrevista.\n“Eu fui líder da oposição a Marconi Perillo, mas tenho total respeito por ele. Não tenho nada contra e já disse isso a ele. Eu tenho uma posição política divergente da dele. O nosso apoio, o nosso trabalho é para Daniel Villela e já disse isso para ele. Tem total respeito por Marconi”, afirmou o parlamentar.