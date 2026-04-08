O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), defendeu, nesta terça-feira (7), durante a sessão, o projeto de lei aprovado com reestruturação do quadro de pessoal dos servidores efetivos da Casa, que incluiu medidas para valorizar a categoria (como progressão). No discurso, Bruno mandou recado ao Executivo, afirmando que “a decisão final de qualquer matéria cabe a este plenário”.\nO projeto de lei foi apresentado pela mesa diretora em 1º de abril e, conforme registrado no portal da Alego, foi aprovado em duas votações no plenário no mesmo dia. A proposta está aguardando análise do Executivo desde segunda-feira (6). Nos bastidores, circulam rumores de que trechos da proposta podem ser vetados pelo governador Daniel Vilela (MDB) - decisão que pode ser derrubada pelo plenário da Alego.