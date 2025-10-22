O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, publicou uma foto ao lado do cantor sertanejo Gusttavo Lima, na última segunda-feira (20), com uma legenda enigmática. A mensagem afirma que novidades vêm por aí para os servidores da Alego.\nQuerido Amigo, Embaixador Gusttavo Lima!!!! Novidades por aí… Aos nossos Servidores e Servidoras da Alego! Será um show? Aguardem….”, escreveu o presidente.\nNos comentários da publicação, servidores do órgão e internautas dispararam mensagens de curiosidade. “Curiosa! Conta pra nós, Presidente”, escreveu uma internauta.\nO POPULAR entrou em contato com a assessoria do cantor, do presidente e com a Alego nesta quarta-feira (22) às 9h10 para pedir um posicionamento, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.