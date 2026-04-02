O novo presidente estadual do União Brasil, Bruno Peixoto, considera que as chapas proporcionais do partido para a disputa das eleições de outubro já estão “consolidadas”, depois de cobranças da direção nacional da legenda e reclamações de deputados federais e estaduais sobre a falta de viabilidade do projeto. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ainda garante que mantém trabalho de articulação para montagem de nominata na federação formada por PRD e Solidariedade.\nO retorno do deputado ao UB, depois de filiação relâmpago ao PRD, que durou apenas cinco dias, gerou contrariedade junto a lideranças estaduais e nacionais da federação Renovação Solidária, que contava com Bruno e aliados dele para a busca de ao menos duas cadeiras na Câmara dos Deputados e seis vagas na Alego. A saída do presidente do Legislativo, a pedido do presidente nacional do UB, Antonio Rueda, do governador Daniel Vilela (MDB) e do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), gerou a implosão das chapas da federação, que eram estruturadas desde o início de 2025.