O vice-governador Daniel Vilela (MDB) voltou a criticar a tentativa do ex-governador Marconi Perillo (PSB) de buscar o apoio de emedebistas e defender o legado de Iris Rezende (MDB). Os dois são pré-candidatos para a disputa no próximo ano e mantêm troca pública de ataques nas últimas semanas.\n“Acho isso ridículo. Todo goiano e o estado de Goiás sabe o que o Iris pensava do Marconi e sabe o quanto o Marconi, de forma covarde e agressiva, tentou denegrir a imagem do Iris e dos seus familiares”, afirmou.\nO ex-governador participou de dois eventos com emedebistas, sendo o último no dia 8 de dezembro, quando recebeu de seis suplentes de vereador do MDB de Goiânia um documento que pede que se filie ao partido. O tucano anunciou que levaria a lista com assinaturas ao presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), e ao ex-presidente da República Michel Temer.