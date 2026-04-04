“Era preciso tirar algumas áreas da zona de conforto”, diz o governador Daniel Vilela (MDB) ao justificar mudanças em metade da equipe de primeiro escalão do governo, com nove trocas além daquelas previstas pelo prazo de desincompatibilização de pré-candidatos. No terceiro dia à frente do governo, o emedebista concedeu entrevista a POPULAR, nesta sexta-feira (3), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em que falou dos planos para os oito meses de gestão, da pré-candidatura à reeleição e do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) na disputa à Presidência da República.\nAo comentar a escolha para a vaga de vice em sua chapa, que tem hoje pelo menos cinco nomes cotados, Daniel diz que o principal critério será agregar votos: “Terá de somar para ganhar a eleição”. O novo governador afirma que os próximos meses no cargo ajudarão a mostrar aos goianos a sua capacidade de gestão, ao ser questionado sobre o fato de ser o pré-candidato ao governo com menor experiência administrativa. Daniel disse também não acreditar que a polarização política nacional terá peso nas eleições em Goiás.