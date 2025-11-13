Denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como mandante do assassinato do empresário Fábio Escobar, em 2011, o ex-auxiliar do governo estadual Carlos César Savastano de Toledo, conhecido como Cacai, participou de sessão solene na Câmara de Anápolis na noite de terça-feira (11), quando seu cunhado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Sebastião Tejota, recebeu homenagem.\nO evento ocorreu um dia antes da morte do ex-vereador e presidente da Câmara de Anápolis José Escobar, 74, pai de Fábio, que liderou nos últimos anos mobilização em defesa do esclarecimento da morte do filho. Ele estava internado desde o dia 3 depois de sofrer infarto. O corpo será velado nesta quinta-feira (13) na própria Câmara.\nA sessão de quarta-feira foi voltada à celebração de 14 anos da organização não governamental (ONG) Casa Joana, que atende pessoas com Síndrome de Down, autismo e outras deficiências. Cerca de 60 pessoas, entre fundadores e apoiadores da casa, receberam diploma de moção de aplauso.