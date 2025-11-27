O contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, fez acordo para parcelar a dívida de R$ 1,175 milhão de pensão alimentícia e se livrar do mandado de prisão expedido na terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo advogado de Cachoeira, Arthur Paulino.\nSegundo ele, o acordo foi assinado na noite desta quarta-feira (26) e já protocolado na Justiça. A polícia tentou cumprir o mandado de prisão de Cachoeira ainda na terça, mas não o encontrou em casa. Ele permaneceu em local desconhecido enquanto tentava o acordo com a ex-mulher Andressa Mendonça.\nA assessoria de Cachoeira esclareceu que a pensão é unicamente para a filha menor de idade dos dois.\nJustiça determina prisão de Cachoeira por não pagamento de pensão\nCachoeira tem nova condenação na Justiça, de mais 9 anos de prisão