A reação do governador Ronaldo Caiado (UB) diante da frustrada tentativa de efetivar aliança com o PL para a eleição estadual tem a meta de apresentar a “força” da base aliada ao Palácio das Esmeraldas, para estruturar a pré-candidatura do vice-governador, Daniel Vilela (MDB). A articulação foi marcada pela pressa para definir, nos dias anteriores ao primeiro encontro do grupo, a chapa de pré-candidaturas ao Senado, com a retomada de diálogo com o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil, que trocou o União Brasil pelo MDB.\nCaiado confirmou a composição da chapa com os dois nomes, além da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), apesar de ainda aguardar a confirmação final do senador. Como antecipado pelo POPULAR, depois do acerto com o deputado federal, o governador e o vice avançaram em conversa com o senador para disputar a reeleição na base. Zacharias e Vanderlan, até então, encaminhavam diálogos para lançar as próprias candidaturas ao Senado pela oposição, em conversas com PL e PSDB.