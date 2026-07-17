O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, nesta quinta-feira (16), que seus adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pensaram “apenas no processo eleitoral” em suas ações relacionadas ao novo tarifaço dos Estados Unidos contra mercadorias brasileiras.\nCaiado disse que Lula quer “surfar” no assunto, ao tratar sobre a soberania nacional. Sem citar diretamente o nome de Flávio, o ex-governador disse que “o outro teve a infelicidade de dizer que ela (a taxação) deveria ser prorrogada para depois das eleições”. “Ninguém pensou no Brasil, pensou apenas no processo eleitoral”, disse Caiado. As declarações foram feitas em coletiva durante agenda em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.\nO ex-governador classificou o cenário como “uma campanha eleitoral feita de forma provocativa, não pensando no País, mas pensando exatamente na eleição de cada um deles”.