O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a criticar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a postura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema, durante audiência pública da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (02). A participação marcou a retomada da agenda de eventos do goiano, que passou por procedimento cirúrgico para tratamento contra arritmia cardíaca.\nCaiado participou do debate ao lado do governador de São Paulo, também possível presidenciável, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e manteve discurso focado na busca pela polarização política contra as gestões petistas, com o objetivo de se apresentar como alternativa para a disputa ao Palácio do Planalto no próximo ano. Neste sentido, retomou críticas à PEC da Segurança e acusações de “complacência” e manutenção de “relação umbilical” entre o PT e facções criminosas.