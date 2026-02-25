Os deputados estaduais da base aliada do governador Ronaldo Caiado (PSD) saíram como entraram da primeira reunião realizada com o chefe do Executivo, no Palácio das Esmeraldas, desde a retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no ano eleitoral. Apesar da expectativa de obter respostas sobre a formação de chapas para a disputa da reeleição, Caiado preferiu não fazer qualquer apontamento sobre o assunto aos parlamentares e adiou a tomada de decisões para o próximo mês.\nO tema chegou a ser levantado pelos deputados durante o encontro que foi seguido de jantar, na noite de segunda-feira (24), mas o governador deixou a questão indefinida, ao menos por enquanto. Assim como não confirmou data para assumir formalmente a presidência estadual do PSD, atualmente comandada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD).