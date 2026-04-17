Em busca de atrair o voto evangélico ao seu projeto de disputar a Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) refinou o tom e focalizou temas de viés conservador, caros a este segmento, ao discursar na 51ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus - Ministério de Madureira (Conamad), realizada nesta quinta-feira (16) na Assembleia de Deus Campo Campinas, em Goiânia.\nOuça mais sobre o levantamento dos pré-candidatos à Presidência na CBN Goiânia: Pesquisa Quaest aponta que 39% dos entrevistados não veem Ronaldo Caiado como candidato moderado\nDestacando a “importância da proteção das famílias brasileiras”, Caiado se colocou contrário ao aborto, aos sites de apostas online (bets) e ao uso de drogas pela juventude, afirmando que esses são assuntos que lhe despertam “muitas preocupações”. E ainda citou o “temor de Deus” para falar que há uma “necessidade” de se promover um “resgate das famílias” no País.