-Fotos (1.3386070)\nAo lançar a pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) no Palácio das Esmeraldas neste sábado (14), durante o primeiro encontro da base aliada em Jaraguá, o governador Ronaldo Caiado (PSD) disse esperar que seu sucessor vença a eleição logo no primeiro turno e reforçou o plano eleitoral governista para as chapas majoritárias e proporcionais.\nAlém de Daniel, também foram lançadas as quatro pré-candidaturas ao Senado Federal pela chapa governista para concorrer às duas vagas: a primeira-dama Gracinha Caiado (UB); o senador Vanderlan Cardoso (PSD); o deputado federal Zacharias Calil (MDB); e o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) Alexandre Baldy (PP).\nDaniel Vilela vai ganhar no primeiro turno, igual o Caiado ganhou nas duas eleições que eu estive disputando o governo de Goiás. Vamos eleger Gracinha (Caiado, primeira-dama) representando as mulheres e um outro representando também o Senado. Aqui, vamos eleger de 41 deputados estaduais, 37 da base do governo. Dos 17 deputados federais, vamos eleger 14 deputados federais da base do governo”, afirmou o governador, em entrevista coletiva. “Vocês vão ver a maior mobilização política já feita no país, é aqui em Goiás”, completou.