O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) afirmou ao POPULAR que cabe ao governador Daniel Vilela (MDB) comandar as articulações sobre possível redução do número de candidatos ao Senado na chapa governista. Apesar desta quarta-feira (5) ter sido o prazo final para as convenções partidárias, os registros de candidaturas na Justiça Eleitoral podem ocorrer até o dia 15, o que possibilita negociações por mais dez dias.\nQuestionado sobre as crises provocadas na base pela definição da vice na chapa de Daniel e pelas quatro candidaturas ao Senado, Caiado minimizou as insatisfações e disse que “está tudo pacificado”.\nA reportagem perguntou então se haveria três ou quatro postulantes ao Senado, já que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) não discursou na convenção. “Esse é um assunto pro Daniel resolver. Ele é que vai trabalhar isso”, respondeu o ex-governador.