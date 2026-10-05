Com 2,18% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) destacou a vitória de seu grupo em Goiás para reforçar a ideia de que, apesar da derrota nacional, sai vitorioso politicamente no Estado. Em entrevista coletiva na porta do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, ele afirmou que “cai de pé” e classificou de “totalmente atípica” a eleição presidencial.\nAcompanhado do governador reeleito Daniel Vilela (MDB) e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), eleita para o Senado, Caiado também minimizou o terceiro lugar na disputa presidencial em Goiás. “Existe essa ansiedade dos eleitores e houve uma campanha muito forte no sentido de trazer o voto útil para o primeiro turno. Mas eu sou um homem que não brigo com as urnas, eu respeito as urnas, e continuarei a minha vida, sabendo que cumpri a minha função como candidato à Presidência”, disse.