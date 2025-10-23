A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a execução de obras do estado de Goiás em parceria com o setor produtivo no âmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) - de atos firmados antes da liminar do dia 10 de outubro - foi classificada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), nesta quarta-feira (22), como “vitória nossa em cima do PT”.\n“Já estava tarde da noite, mas comemorei para valer. Eu comemorei bastante essa vitória nossa em cima do PT”, disse o governador. Caiado é pré-candidato a presidente da República em 2026 e, embora seja opositor do PT há décadas, tem endurecido as críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve ser candidato à reeleição.\nA decisão que esclareceu pontos da liminar anterior, liberando a execução das obras, foi publicada por volta das 23h de terça (21). O diretório nacional do PT foi responsável por protocolar ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que questiona a validade de duas leis estaduais que tratam das parcerias.