O ex-governador Ronaldo Caiado minimizou nesta sexta-feira (3) o fato de o PSD lançar chapa pura à presidência da República, com ele na cabeça de chapa e o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como nome à vice. Em entrevista à jornalista Cileide Alves, no quadro Plural da Rádio CBN Goiânia, Caiado insistiu na tese de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prefere disputar o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).\nApesar de evitar o direcionamento de críticas diretas ao filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-governador apontou que o concorrente pelos votos da direita tem “rejeição muito alta”. O goiano ainda considerou que “muitos fatos virão à tona” em relação a possíveis novos desgastes de Flávio.\n“É uma análise necessária. Se o objetivo é derrotar o PT e o Lula, não se pode ter uma visão míope, focada apenas no primeiro turno. Note que o PT não ataca o Flávio; ele é o adversário que o PT escolheu. No segundo turno, o embate será moral e sobre indicadores de crime, educação e saúde. O Flávio não terá condições, pois sua rejeição é muito alta, acima de 50%, assim como a do Lula”, apontou o pré-candidato.