A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição nacional de 2026, publicada nesta terça-feira (16), mostra que o governador de Goiás e pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB), é desconhecido por 50%. O levantamento mostra que 40% conhecem o goiano, mas não votariam nele, e 10% conhecem Caiado e votariam no gestor.\nA série de rodadas da Genial/Quaest aponta que, ao longo deste ano, Caiado conseguiu se tornar mais conhecido entre os brasileiros, mas sua rejeição também aumentou. Em janeiro, 68% afirmaram que não conheciam Caiado; 11% disseram que o conheciam e votariam nele; e 21% declararam conhecer o governador, mas não votariam nele na disputa pela Presidência.\nEm outubro, 54% afirmaram que não conheciam Caiado, 14% disseram que sabiam quem o goiano é e votariam nele, e 32% rejeitaram sua candidatura.