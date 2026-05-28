O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), rejeitou nesta quarta-feira (27) que tenha considerado abandonar o próprio projeto em prol de aliança em que assumiria a posição de vice do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Caiado confirmou a aproximação política com o mineiro, mas aponta que a reunião realizada entre os dois, na terça (26), não tratou da possível composição de chapa conjunta entre os dois.\nDe acordo com o goiano, o diálogo serviu para “aparar arestas” entre os dois, com o objetivo de alinhar o discurso em questões sensíveis para a viabilização das candidaturas presidenciais de centro-direita, como a busca pelo espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A articulação buscou aplacar a divisão interna no grupo direitista de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), causada pela forte reação de Romeu Zema à divulgação dos áudios e mensagens trocadas entre o senador e pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro (PL), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além da reunião mantida entre os dois no fim de 2025.