A mudança de foco na campanha presidencial do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marcada pela intensificação de ataques contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, define a busca do pré-candidato pela efetiva entrada na disputa, até agora polarizada entre o bolsonarismo e a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois das dificuldades para consolidar discurso desde o lançamento do projeto, Caiado afirmou que o pleito “passou a ser realidade”, justamente depois da intensificação das críticas ao adversário.\nAnalistas ouvidos pelo POPULAR confirmam que a estratégia representa a melhor opção para Caiado na tentativa de alcançar crescimento nas intenções de voto dentro do próprio campo político da direita, mas também apontam riscos. Um deles é a possibilidade de a postura agressiva aumentar a própria rejeição junto aos eleitores bolsonaristas, o que poderia criar um teto para o avanço do presidenciável goiano.