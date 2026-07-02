Apresentado como um trunfo para fortalecer a mobilização interna do PSD em favor da campanha presidencial, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, não conseguiu reunir as principais lideranças do partido no evento de anúncio de seu nome como candidato a vice na chapa pura encabeçada pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado. Realizada na sede nacional do PSD, em Brasília, nesta quarta-feira (1º), a cerimônia foi marcada pela ausência da maioria dos governadores e parlamentares da legenda.\nA maior parte dos presentes era aliado político de Caiado em Goiás, como o governador Daniel Vilela (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD), ambos pré-candidatos à reeleição. Menos de um quinto dos deputados federais e 2 de 13 senadores do PSD, incluindo Vanderlan, participaram. Dos cinco governadores, apenas Marcos Rocha, de Rondônia, compareceu