Depois de três anos de cobranças e arrecadação de R$ 2,76 bilhões, o governador Ronaldo Caiado (PSD) anunciou nesta quarta-feira (18) o fim da taxa do agro e do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). A mudança antecipa o prazo definido na legislação estadual, que previa aplicação do tributo até 31 de dezembro deste ano, e será apresentada em projeto de lei do Executivo, a ser enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta quinta-feira (19).\nA taxa do agro teve aprovação em novembro de 2022 durante sessões turbulentas na Alego, que chegou a ser invadida por produtores rurais que exigiam, na época, a rejeição da matéria. O tema continuou a gerar desgastes para o governo e críticas de empresários e representantes do agronegócio. O anúncio da extinção antecipada foi realizado por Caiado em discurso na abertura dos trabalhos legislativos no ano eleitoral.