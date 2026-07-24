Pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou, nesta quinta-feira (23), que pretende buscar novos apoios para o seu projeto nacional entre os “amigos” filiados a partidos de direita que demonstram possibilidade de optar pela neutralidade na eleição, como é o caso do União Brasil (UB) e do Progressistas (PP), que formam federação.\n“O que vou fazer é exatamente buscar meus amigos. As pessoas que me conhecem dentro desses partidos. São dois partidos irmãos, em que ali eu vivi grande parte da minha vida política. Então, buscarei essas lideranças, pedindo o apoio. Eles me conhecem e acho que eu terei a chance de trazer uma grande parte de todos eles para apoiar a nossa candidatura”, disse Caiado em entrevista coletiva, durante encontro com prefeitos de Goiás, na sede do União Brasil, em Goiânia. O ex-governador também disse que respeita as decisões dos partidos.